وزير التجارة العراقي: لدينا قمح يكفينا لمدة عام ولا حاجة للاستيراد

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري، يوم الأحد، بأن العراق لديه كميات من القمح كافية لمدة عام.

وقال الغريري خلال زيارته معرض بغداد الدولي إن سلة السلع الغذائية التي تشمل السكر والأرز والبقوليات وزيت الطهي تغطي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر، بحسب ما نقلته رويترز.

وجاءت تعليقات الوزير العراقي، في أعقاب منشور على منصة "إكس"، أواخر ديسمبر الماضي، للسفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوفسكي، قالت فيه إن العراق سيحتاج إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب خلال 2024 لتلبية طلب السوق المحلية.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال الوزير العراقي، إن بلاده لا تخطط لاستيراد القمح في 2024 مع وجود مخزونات كبيرة في العراق تكفي لسبعة أشهر، مع توقعات بمحصول وفير هذا العام.

وبحسب ما ذكره داود لوكالة "بلومبرغ نيوز" فإن العراق لديه احتياطيات تبلغ مليوني طن، مضيفا: "نترقب بدء موسم الحصاد لهذا العام بحلول أبريل كالمعتاد". متوقعاً أن يكون المحصول أفضل من العام الماضي.