وزير التجارة التركي يكشف عن اتفاق لزيادة التبادل التجاري مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بوم الأربعاء، عن الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال بولاط لوكالة "الأناضول"، عقب عودته من العراق بعد زيارة استغرقت يومين، للمشاركة بفعاليات الملتقى العراقي التركي حول التجارة والمقاولات، على رأس وفد يضم ممثلين عن مجلس المصدرين واتحاد المقاولين وشركات تركية، إنه التقى خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف "تركيا تولي أهمية كبيرة لأهداف العراق في التنمية الاقتصادية والازدهار والأمن، سنعمل على تنويع مجالات التعاون مع العراق".

وذكر أنه التقى نظيره العراقي أثير الغريري، وأنهما اتفقا على عقد الاجتماع الأول لآلية "جيتكو" (اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة) في إسطنبول خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتحدث الوزير عن عقد لقاء طاولة مستديرة خلال الزيارة، ضم مسؤولين عراقيين ومسؤولي شركات من البلدين.

وأعرب عن استعداد تركيا للتعاون بمشاريع مقاولات وبناء في العراق، واستعداد الشركات التركية بخبراتها وتقنياتها المتقدمة للمشاركة في العديد من المشاريع المهمة.

وأشار إلى أن تركيا تقدم دعماً كبيراً لمشروعي "ميناء الفاو الكبير" و"طريق التنمية"، الذي هو قيد الإنشاء في العراق.

وأضاف "ستقدم هذه المشاريع مساهمات كبيرة في العلاقات بين البلدين وتطوير التجارة الإقليمية والدولية".

وأوضح أن مشروع "طريق التنمية" الذي يبدأ من ميناء الفاو في البصرة "رؤية كبيرة ذات أهمية تاريخية للعراق".

و"طريق التنمية" خط بري وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.