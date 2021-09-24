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وزير التجارة التركي يزور العراق للمرة الثانية خلال شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-24T12:02:02+0000
وزير التجارة التركي يزور العراق للمرة الثانية خلال شهرين

شفق نيوز/ يجري وزير التجارة التركي محمد موش، زيارة إلى العراق، يومي السبت والأحد، في ثاني زيارة له خلال شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقالت الوكالة في خبر نشرته اليوم الجمعة، أن الوزير موش سيتوجه أولا إلى بغداد حيث يلتقي وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي.

ومن ثم ينتقل إلى أربيل، للقاء رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

ومن المنتظر أن يتناول الوزير موش مع المسؤولين الذين سيلتقيهم سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحل المشاكل التي تعترض الشركات التركية في العراق، بحسب وكالة "الأناضول".

يشار إلى أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 9.1 مليارات دولار العام المنصرم، في حين بلغ حجمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6.6 مليار دولار.

وتعد المجوهرات والأثاث والدقيق والدجاج اللاحم والبسكويت والأسلاك والبقول والأنابيب البلاستيكية ومنتجات الحديد والصلب من أبرز السلع التي تصدرها تركيا إلى العراق.

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