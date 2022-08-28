وزير الاتصالات العراقي يعدّ بـ"شعرتين ضوئيتين لكل منزل"

شفق نيوز/ أكد وزير الاتصالات العراقية، أركان الشيباني، سعي الوزارة لتحسين خدمات الاتصالات في عموم مدن البلاد، وخاصة محافظة الأنبار البالغة ثلث مساحة العراق.

وجاء ذلك خلال زيارة لوزير الاتصالات إلى مدينة الفلوجة 60 كم غربي العاصمة بغداد.

وقال الشيباني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الفلوجة تزدهر خصوصاً بعد أن عادت بعد عدوان داعش ونتطلع للمضي قدماً في إعمار المدينة".

وحول مشاريع تعزيز خدمات الاتصالات في الانبار، قال الشيباني ، إن "هناك مشروع Fiber to home انطلق منذ أكثر من شهرين، حيث تصل شعرتين ضوئيتين لكل منزل، ويتم إختيار بين شركتين شركة ايرثلنك وشركة الرحمة، كلاهما تم إحالة المشروع لهما وستكون قفزة في عالم الإتصالات في العراق، والانبار خاصة".