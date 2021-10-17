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وزيرها لـ شفق نيوز: الكهرباء تحتاج إلى 20 تريليون دينار سنويا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-17T17:16:56+0000
وزيرها لـ شفق نيوز: الكهرباء تحتاج إلى 20 تريليون دينار سنويا

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء بالوكالة عادل كريم اليوم الأحد، إن وزارته تحتاج سنويا إلى 20 تريليون دينار لشراء الغاز والطاقة وإجراء صيانة للمحطات الكهربائية.

وقال كريم لـوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء تمتلك خطة سنوية لإجراء صيانة دورية للمحطات الكهربائية، وعادةً تكون الصيانة في فصل الشتاء لغرض الاستعداد للفصل الصيف".

وأضاف "للأسف الميزانية غير متوفرة لوزارة الكهرباء، على اعتبار إن مجلس النواب المنتهي ولايته قلص الميزانية المخصصة لوزارة الكهرباء مما تسبب مشكلة لدى الوزارة".

ولفت وزير الكهرباء، إلى إن "الوزارة تحتاج سنويا إلى 20 تريليون دينار كحد أقصى لشراء الغاز والطاقة وإجراء صيانة للمحطات الكهربائية".

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