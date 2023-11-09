وزيرة المالية تشدد على ضرورة الاسراع في اجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب

شفق نيوز/ شددت وزيرة المالية طيف سامي، يوم الخميس، على ضرورة الاسراع في اجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وذلك بناءً على الطلبات التي ترد اليها يوميا بعد استكمال عمليات التدقيق الاصولية من قبل دائرة الموازنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع التي عقدته الوزيرة مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة، ضم المدير العام والمعاونين ومديري الأقسام والشعُب فيها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ويشكو بعض الموظفين الحكوميين والعاملين بصفة العقود في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية من تأخر صرف مرتباتهم الشهرية.