وزيرة المالية العراقية تشارك في اجتماعات تحالف يتعهد بإعادة العالم إلى "المسار الصحيح" مناخياً

شفق نيوز/ تعهد تحالف وزراء المالية الخاص بالتغير المناخي، اليوم الاثنين، بجعل قضايا المناخ في صميم السياسات الاقتصادية والمالية، فيما أكدت رئاسة المؤتمر "سعيها لتقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي".

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير المالية طيف سامي شاركت ضمن الوفد العراقي لتحالف وزراء المالية الخاص بالتغير المناخي على هامش مؤتمر الامم المتحدة للمناخ"، لافتاً إلى "تسليط الضوء على جعل المناخ في صميم السياسات الاقتصادية والمالية، والتأكيد على الدور الحيوي لوزراء المالية في معالجة أزمة المناخ وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة في إعداد السياسات المناخية وتنفيذها من زاوية المالية العامة الكلية".

وأضاف أن "تشكيل هذا التحالف كان في أبريل/نيسان 2019، وهو عبارة عن تجمع لوزراء المالية للتعاون في الاستراتيجيات الرامية إلى دمج اعتبارات المناخ مع السياسات المالية والاقتصادية. وتُمثِّل البلدان الأعضاء الـ65 في التحالف المناطق الجغرافية ومستويات التنمية الاقتصادية المختلفة".

وأكدت رئاسة المؤتمر "سعيها لتقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي".

وتابع البيان أن "دولة الإمارات ستقود عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر".