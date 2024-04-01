وزيرة المالية العراقية والبنك الدولي يبحثان دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي

شفق نيوز/ بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، يوم الإثنين، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وجرى خلال اجتماع بين الطرفين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة أولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الإستثمار، حيث تم التأكيد على إستمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي في العراق.

وأشارت سامي إلى جهود الوزارة وخططها تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الإقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق.

من جهته، لفت ممثل البنك إلى استمرار التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة العراقية، في كل ما يرتبط بتقديم الدعم اللازم من خبرات للمشاريع التنموية، والإصلاحات المرتبطة بقطاع المال والأعمال.