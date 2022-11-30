وزيران في استضافة برلمانية لمناقشة الخطة الزراعية ومنع استيراد المحاصيل

شفق نيوز / قررت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية، فيما شددت على دعم الفلاح العراقي والتركيز على المحاصيل المحلية.

وقال عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر في الجلسة السابقة إعادة النظر بالخطة الزراعية في فصل الشتاء بسبب ارتفاع الواردات المائية نتيجة تساقط الأمطار خلال الأيام الماضية".

واضافت الهلالي أن "لجنة الزراعة النيابية قررت استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وعمل الوزارتين، ومع توسع المساحة الزراعية بالاعتماد على المياه السطحية والاستفادة من موسم الأمطار".

وبنيت الهلالي، إن "لجنة الزراعة النيابية ستشدد خلال جلسة الاستضافة على استيراد المحاصيل الزراعية من دول المنطقة والتركيز على المحاصيل المحلية ودعم الفلاح العراقي".

وغيرت موجة الامطار الاخيرة من الخطط الزراعية وأعطت أملا جديدا بموسم زراعي مثمر فيما كانت البلاد تعيش مواسم جفاف وتقليص واضح للخطط الزراعية بسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات والمسطحات المائية المغذية للأراضي الزراعية في عموم مناطق البلاد.