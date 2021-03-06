وزارة تؤشر توجهاً لإنهاء قطاع الزراعة في العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، عن قيام اللجنة المالية البرلمانية بتقليص دعم الفلاحين والمزارعين في موازنة 2021، متهمة جهات لم تسمها بمحاولة "إنهاء" القطاع الزراعي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انباء وردتنا من أروقة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ،، بأن اللجنة المالية و من خلال مناقشتها لفقرات الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ قررت تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين سواء كان في مجال البذور والأسمدة والمبيدات وكل أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين".

وأضاف "بالرغم من تواضع الدعم الا انه كان يساهم في تخفيف الاعباء عن المزارعين ويساعدهم في الاستمرار في الزراعة"، مشيراً الى انه "بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام الا انه يبدوا أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الاعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات الا انهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بغية تعظيم الايرادات".

ووصف النايف هذه الانباء بـ"المحبطة لشريحة مهمة من المجتمع العراقي الا وهم الفلاحين الذين يمثلون ركيزة تأمين مرتكزات الامن الغذائي"، عاداً هذه القرارات "غير واقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته، داعياً اللجنة المالية في مجلس النواب الى إعادة النظر في قرارها هذا من أجل تطوير القطاع الزراعي".