وزارة الإعمار لشفق نيوز: تم ترويج أكثر من 17 ألف معاملة قرض إسكان

شفق نيوز- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، يوم الخميس، عن عدد معاملات قروض الإسكان التي تم ترويجها خلال العام الحالي، فيما أشار إلى إمكانية إضافة معاملات جديدة في حال زيادة التخصيصات المالية.

وقال صباح لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المعاملات التي جرى ترويجها حتى الآن تجاوز 15 ألف معاملة، والعمل جارٍ حالياً على ترويج 2500 معاملة أخرى ليصبح العدد الكلي 17,500 معاملة".

وأضاف: "في حال تعديل الخطة الإقراضية وزيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان، فسيتم ترويج 10 آلاف معاملة إضافية من ضمن المتقدمين سابقاً".

وأشار صباح إلى أن "المعاملات المشمولة حالياً تخص المتقدمين الذين سبق أن سجلوا على القروض، وليست معاملات جديدة".