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وزارة النقل العراقية: شركة حكومية تحقق إيراداً بمليارات الدنانير في شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-14T17:41:11+0000
وزارة النقل العراقية: شركة حكومية تحقق إيراداً بمليارات الدنانير في شهرين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الاثنين، زيادة إيرادات الشركة العامة لادارة النقل الخاص بنسبة 22% مقارنة بأشهر مماثلة عام 2021، فيما أكدت ان الإيرادات ستوفر دعماً مالياً لمنتسبيها.

وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عبد العظيم الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حسب توصيات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بضرورة رفع مستوى أداء العاملين في الشركة تم وبحمد الله زيادة ايرادات الشركة الى ‎%‎22 لشهري كانون الثاني وشباط مقارنة بكانون الأول 2021".

وأضاف الساعدي أن "الشركة حققت هذا الأداء البارز في إطار ارتفاع نسب العمل المستمر لملاكات الشركة الرقابية في جميع الاقسام الميدانية الذي جاء نتيجة المجهود الميداني الذي يقدمه منتسبو الشركة لتطبيق نظم وقوانين الشركة بما يخدم المصلحة العامة".

وبيّن مدير عام الشركة ان "اجمالي ايرادات الشركة لهذا الشهر بلغت (خمسة مليارات و274 مليون دينار)، لتسجل بذلك زيادة بنسبة ‎%‎22 مقارنة في الاشهر السابقة وهذا سينعكس ايجابياً على زيادة حافز الموظفين حيث سيساهم بتوفير الدعم المالي للمنتسبين".

وتابع الساعدي أن "الشركة ستعمل على تنظيم عملها الخدمي لدعم التعافي المالي عبر وضع خطط ممنهجة لديمومة عمل الشركة لترتقي بواقعها الخدمي".

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