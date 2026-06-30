وزارة النفط: مشروع أرطاوي يستهدف استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً

شفق نيوز - البصرة

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع حقل أرطاوي ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لاستثمار الغاز المصاحب، معتبراً المشروع إضافة نوعية تسهم في دعم قطاع الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز المردودين الاقتصادي والبيئي للبلاد.

وقال إسماعيل، خلال تفقده الميداني لموقع الحقل في محافظة البصرة، إن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى استثمار ومعالجة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المنتج من حقول (أرطاوي، وغرب القرنة/2، ومجنون)، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال ضمن التوقيتات المحددة لتوفير الطاقة وتحسين الخدمات.

وأضاف أن الجولة تضمنت الاطلاع على مستويات الإنجاز في الوحدات الإنتاجية قيد التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع استثمار الغاز المعجل (AG 25) ومشروع (GMP).