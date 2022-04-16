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وزارة النفط: لم تتم إحالة مشروع مد أنبوب تصدير الخام البصرة - العقبة للتنفيذ

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-16T21:36:46+0000
وزارة النفط: لم تتم إحالة مشروع مد أنبوب تصدير الخام البصرة - العقبة للتنفيذ

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط، في ليلة السبت على الأحد، إنها لم تقم بإحالة مشروع انبوب البصرة - العقبة إلى التنفيذ لغاية الآن، موضحة أنه تم تعديل المشروع من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية.

وأثار موضوع تصدير النفط الخام من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في الأردن جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية في البلاد خاصة الشيعية فقد طالب قيادة في الإطار بإيقاف المشروع، زاعمين ان الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل.

وقال مدير شركة المشاريع في الوزارة شاكر محمود في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "المشروع مد انبوب التصدير النفطي من البصرة –حديثة ومن ثم حديثة - العقبة هو ليس بالمشروع الحديث وانما تم التخطيط له في عام 1983 وبسبب الظروف التي مر بها العراق تأجل لعدة فترات".

واضاف ان "الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء في شهر نيسان والذي تمت فيه مناقشة هذا المشروع لم تتم احالته او التعاقد مع اي شركة لتنفيذ هذا المشروع كما اشيع، وانما جرى تعديل ورسم خارطة طريق للمشروع".

وأوضح محمود ان المرحلة الثانية الذي هو حديثة - العقبة ومنه إلى السوق العالمية كان سابقا هو ان يتم تنفيذه على اساس الاستثمار وبالتالي سوف يتم منح مبلغ من المال على كل برميل نفط للمستثمر وهو ما سيرفع كلفة المشروع بكلف خيالية تصل الى 25 مليار دولار وقد تم اجراء تعديل عليه، وهو ان يتم تنفيذ الجزءين من المشروع داخل العراق وفي الأردن على اساس تمويل من الحكومة وبالتالي سيقلل تكلفة المشروع الى 8.5 مليارات دولار".

من جهته قال مدير المشروع محمد جاسم خلال المؤتمر ان "العراق بدأ يفكر جديا بمد هذا الأنبوب بعد جولات التراخيص والذي كان من المتوقع بان يصل الى طاقات تصديرية بأكثر من 8 ملايين برميل في عام 2022، وبالتالي بدا التفكير لإيجاد منفذ اخر غير المنافذ الجنوبية".

وبيّن ان المشروع الذي سيبلغ طوله 1650 كيلو متر سيكون من مرحلتين وهو البصرة- حديثة وبطاقة مليوني برميل يوميا ويكون مستودع لتوزيعها لعدة اماكن منها انبوب يمتد الى بانياس الى السواحل السورية ولكن للظروف في سوريا تحولت الفكرة الى ميناء العقبة ويدخل بطاقة مليون برميل والمليون المخزنة الاخرى في مستودع حديثة تذهب الى المناطق الشمالية".

ولفت جاسم الى ان "المشروع سيكون له اهداف اخرى ايضا ومنها زيادة الطاقة التصديرية للمنظومة الشمالية وتزويد المصافي الشمالية بالنفط الخام لأجل توفير المشتقات النفطية للمنطقة الشمالية".

وتسعى وزارة النفط الى مد انبوب لتصدير النفط الخام كمنفذ جديد عبر الأردن يبدأ من البصرة الى حديثة ومن ثم من حديثة الى ميناء العقبة الا انه ما يزال المشروع يواجه بعض التحديات والعقبات منها ما يتعلق بتوفير المبالغ الكبيرة التي يحتاجها تمويل هذا المشروع.

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