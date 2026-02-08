وزارة النفط: تصنيف العراق ضمن الدول المنتجة للمشتقات النفطية عالية الجودة

شفق نيوز - بغداد

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود، يوم الأحد، تشغيل المصافي الجديدة بطاقة إنتاجية بلغت 100% مما أسهم في تصنيف العراق ضمن الدول المنتجة للمشتقات النفطية عالية الجودة.

وقال حمود في بيان لوزارة النفط، إنن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية البيضاء، وتأمين حاجة المواطن العراقي من البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز، وبما يحقق نقلة نوعية في الكمية والنوعية، من خلال إدخال عدد من مشاريع التصفية المتقدمة، شملت وحدات التكرير، ووحدات الهدرجة، ومشاريع تحسين إنتاج البنزين.

وأوضح أنه، تم افتتاح مصفاة صلاح الدين /3 ومصفاة الشمال /2 بطاقة إجمالية بلغت (140) ألف برميل/يوم، فضلاً عن إدخال مشروع FCC (التكسير بالعامل المساعد) في مصفاة البصرة بطاقة (35) ألف برميل/يوم، ومشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك بطاقة (11) ألف برميل/يوم.

كما أشار وكيل الوزارة أن هذه المشاريع أسهمت في تصنيف العراق ضمن الدول المنتجة للمشتقات النفطية عالية الجودة و بمواصفة يورو 5، والانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة التصدير، إضافة إلى تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 100%.

وأكد أن الوزارة ماضية باستكمال وافتتاح مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين في مجمع الصمود / شركة مصافي الشمال، خلال الأيام القريبة المقبلة، بما يعزز كميات إنتاج البنزين ويغطي الحاجة الاستهلاكية المحلية في عموم محافظات البلاد.

وقررت الحكومة العراقية، نهاية العام 2025، إيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته وضعت خطة توفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.