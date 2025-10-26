وزارة النفط: حادث حريق المستودع في البصرة ناجم عن تسرب بمنظومة غاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، أن الحريق الذي اندلع في مستودع نفطي بمنطقة البرجسية في محافظة البصرة ناجم عن تسرب من إحدى منظومات الغاز.

وذكرت الوزارة في إيضاح ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في الساعة الـ 9:15 من صباح اليوم، حصل حادث تسرّب في احدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ".

وأضافت أنه "على الفور استنفرت ملاكات السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة و جميع الجهات الساندة في القطاع النفطي للسيطرة على الحريق"، مؤكدة أنه "تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل".

وبحسب البيان، فإن "الإحصائية الأولية تشير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة، واربع إصابات"، منوها إلى أن "مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفاءها بشكل كامل".

وكان شهود عيان، أفادوا صباح اليوم السبت، بأن انفجارا وقع داخل منطقة البرجسية النفطية التابعة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

بدورها أكدت مديرية الدفاع المدني في البصرة في بيان ورد للوكالة، أن "فرق إطفاء نفط البصرة يباشروا في إخماد حادث الحريق الذي نشب في أحد المواقع النفطية بالبرجسية نتيجة لانفجار أحد التوربينات"، مبينة أن "الانفجار أدى الى حدوث حريق ضخم، ولازالت فرق الدفاع المدني في الاخماد".

وكان مصدر في مديرية الدفاع قد أبلغ في وقت سابق من صباح اليوم وكالة شفق نيوز، بأن الحادث عبارة عن انفجار أحد التوربينات مما تسبب في حادث حريق في مستودع، مشيرا إلى مصرع راضي عبد الصاحب مسؤول شعبة مستودعات الزبير 2 ، واصابة ستة من العاملين النفطيين جراء الحادث.