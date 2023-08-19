النفط تؤكد سعيها تشغيل مصفاة كربلاء النفطي بطاقة 140 الف برميل يومياً

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، يوم السبت، حرص الوزارة على الاسراع بالانتقال التدريجي الى تشغيل مصفاة كربلاء النفطي بالطاقات التصميمية وصولاً الى 140 الف برميل باليوم، وذلك بعد انتهاء ائتلاف الشركات الكورية من تنفيذ التزاماتها التعاقدية والهندسية والفنية والتشغيلية .

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس خلال زيارته مصفاة كربلاء النفطي اليوم و تفقده سير الأعمال الجارية، ان زيارته للمصفاة شملت عقد اجتماع للمسؤولين والمعنيين عن إدارة المصفاة والمكتب الاستشاري الدولي لبحث إدخال الوحدات الإنتاجية تباعاً ، ايذاناً بالتشغيل الفعلي بالطاقات التصميمية، اضافة الى جولة ميدانية شملت ارجاء المصفاة ومراكز السيطرة والوحدات الانتاجية .

يذكر ان مصفاة كربلاء النفطي تعمل بالطاقات التجريبية ويضخ كميات من المشتقات النفطية.