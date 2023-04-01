وزارة النفط تكشف عبر شفق نيوز عن اتفاق مبدئي لإستئناف تصدير خام إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن وجود اتفاق مبدئي لتصدير النفط من اقليم كوردستان بعد توقفه إثر قرار محكمة باريس الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز ان "هناك اتفاقاً مبدئياً لاستئناف عمليات التصدير لنفط اقليم كوردستان عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مبينا ان "هذا الاتفاق يحتاج الى موافقة الحكومة الاتحادية لإقراره".

واضاف ان "وزارة النفط أبدت رغبتها بالتعجيل باستئناف التصدير النفطي من قبل الاقليم وبعد ذلك يتم حل الخلافات الموجودة ما بين الحكومة والاقليم بما يتعلق بالمشاكل الاخرى"، لافتا الى ان "الاقليم لديه التزامات و شركات متعاقدة معها لاستخراج النفط ولديه التزامات مع الدول المصدرة إليها من النفط الخام تُسدد شهريا".

وتابع جهاد بالقول ان "هذه الامور يجب بحثها ووضع آليات لها للاتفاق بين الطرفين فيما بعد"، مستدركا ان "ايقاف النفط يوميا سيضر العراق في الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها من ضمنها نفط الإقليم، وسيضر ايضا بالمواطن العراقي بالإقليم".

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت، يوم السبت 25 من شهر آذار/مارس، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.

و أوقف العراق 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

وفي قضية تعود إلى العام 2014 ، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.