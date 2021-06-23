وزارة النفط تفصح عن سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن"

شفق نيوز/ عزت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن" الى بعض المحطات في البلاد إلى "إجراء مطابقات وفحوصات".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين".

ونقل البيان، عن شركة توزيع المنتجات النفطية تأكيدها، أن "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية"، مشيرة الى قيام الشركة "بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ماادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت ".

وشهدت أغلب محطات تعبئة وقود السيارات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاربعاء، فقدان مادة "البنزين المحسن".

ويعتمد أغلب سائق العجلات في العراق على استخدام مادة "البنزين المحسن" مع اجواء الصيف اللاهبة، والابتعاد عن الوقود العادي، في مثل هذه الاجواء.

ويستورد العراق منتجات النفط من الخارج (غالباً من إيران والكويت) جراء عدم قدرة مصافي البلاد على إنتاج الكمية اللازمة لسد الحاجة المحلية.