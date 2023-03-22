وزارة النفط تعيد تأهيل وحدة في مصفاة بيجي بطاقة انتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ اشاد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد يونس، يوم الأربعاء، بالجهد الوطني في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة ، الذي نجح في اعادة اعمار وتطوير المنشاءات النفطية في شركة مصافي الشمال ، واستئناف عمليات الانتاج بعد تدميره في وقت سابق من قبل تنظيم داعش .

وقال يونس في بيان اليوم، ان الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية ، قد تمكنت من اعادة اعمار وحدة الازمرة في مصفاة صلاح الدين/2 في بيجي بطاقة (20) الف برميل باليوم ، وسيتم الانتاج التجريبي مطلع ايار المقبل .

واشار الى اهمية تشغيل وحدة الازمرة في تحسين جودة ودرجة الاوكتان لبعض المنتجات النفطية .

ونوه يونس الى خطط الوزارة التي تهدف الى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية ، واضافة عدد من الوحدات الانتاجية .

هذا وقد استمع وكيل الوزارة الى ايجاز عن الخطط والمشاريع التطويرية للشركة قدمه مدير عام شركة مصافي الشمال وكالة .