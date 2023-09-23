النفط تعول على مصفاة كربلاء بتغطية جزء "كبير" من الاستهلاك المحلي للوقود

شفق نيوز/ أعلن وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، يوم السبت، رفع الطاقة الانتاجية لمصفاة كربلاء الى 140 الف برميل يومياً.

جاء ذلك خلال حضوره عملية تشغيل عدد من الوحدات الانتاجية المكملة وصولاً للطاقة التصميمية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن يونس قوله ان: الوزارة تؤكد حرصها على تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني و البرنامج الحكومي الخاصة بتشغيل المصفاة بكامل طاقتة التصميمية البالغة 140 الف برميل باليوم.

وأضاف، أن الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال انجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم ، تمهيداً لتشغيل وتنفيذ متطلبات الوحدات الانتاجية، مؤكداً بتشغيل المصفاة اليوم بطاقته التشغيلية الإنتاجية الكاملة 100% بعد تشغيل وحدة FCC بالتنسيق مع الشركات المقاولة .

واشار الوكيل إلى انجاز فعاليات تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC والذي يهدف الى إنتاج مادة الكازولين عالي الاوكتان، موضحا ان وحدة FCC هي الأولى من نوعها في العراق بإنتاج مادة الكازولين (البنزين) ذو العدد الاوكتاني 96 RON.

وأكد يونس على اهمية مساهمة المصفاة بتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي.

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، قد أكد في شهر آب/أغسطس 2023، حرص الوزارة على الاسراع بالانتقال التدريجي الى تشغيل مصفاة كربلاء النفطي بالطاقات التصميمية وصولاً الى 140 الف برميل باليوم، وذلك بعد انتهاء ائتلاف الشركات الكورية من تنفيذ التزاماتها التعاقدية والهندسية والفنية والتشغيلية .

وأعلن وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي العام 2022، المباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء النفطي.

يذكر ان مصفاة كربلاء النفطي تعمل بالطاقات التجريبية ويضخ كميات من المشتقات النفطية.