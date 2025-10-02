النفط تعلن تفعيل عقد تطوير حقول كركوك ومنشآت الغاز مع BP البريطانية

شفق نيوز- بغداد / كركوك

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الخميس، توقيع تفعيل عقد تطوير حقول كركوك الأربعة وتأهيل منشآت الغاز ، بين شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال وشركة BP البريطانية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل توقيع تفعيل العقد، حرص الوزارة على زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز في كركوك دعما للاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الوقود.

وقال عبد الغني إنه "نحتفل اليوم بتفعيل عقد تطوير حقول كركوك الأربعة ،والذي يعد من العقود الواعدة التي تهدف لتطوير حقول (كركوك بقبتيه "بابا و آفانا" ، وجمبور، وباي حسن ، و خباز) بالإضافة إلى تأهيل منشآت شركة غاز الشمال، لزيادة الإنتاج من الغاز لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود".

واشار الى ان "تثبيت معدل الانتاج الأولي بـ 328 الف برميل باليوم، يعد انطلاقة للعقد، وما زاد عليه هو عمليات التطوير، ونأمل من خلال هذا العقد زيادة الإنتاج من النفط الخام وبالتالي زيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب".

وأضاف عبدالغني ان العقد سيؤمن استقطاباً للأيدي العاملة في كركوك والمحافظات القريبة، فضلا عن توفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات المحلية الأخرى .

وبهذا الصدد قال مدير شركة BP في العراق زيد الياسري في كلمة اثناء توقيع العقد، ان تفعيل العقد يعد خطوة رئيسية لتعزيز التعاون الحقيقي والشراكة مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال لتطوير الحقول النفطية في كركوك.

من جهته قال مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل إن تفعيل عقد تطوير الحقول النفطية الأربعة في الشركة وتحديد الإنتاج الأولي هو انطلاقة للعمل في عمليات تطوير الحقول لزيادة الإنتاج النفطي الذي ستكون له فوائد كبيرة على المحافظة.

أما مدير عام شركة غاز الشمال احمد عبد المجيد فقد ذكر في كلمة له خلال الحفل أن العقد الموقع مع شركة BP البريطانية سيزيد من انتاج الغاز بعد اجراء عمليات التأهيل والتطوير لمنشآت الانتاج في الشركة ، وبالتالي ستكون هناك زيادة في تجهيز الوقود لمحطات الكهرباء ، فضلا عن توفير الغاز للصناعات المحلية في البلاد.

وكانت شركة BP البريطانية المختصة بالطاقة قد وصفت، أول أمس الثلاثاء، حقول كركوك النفطية بجانب ثلاثة حقول عالمية أخرى بأنها تعتبر "حقول الاحلام" لها لما تمتلكه من احتياطيات عملاقة تغذي نمو الشركة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان حقول كركوك - التي كانت في يوم من الأيام من بين أكثر المناطق إنتاجية في العالم - تتمتع بإمكانات هائلة، حيث تقدر فرص الموارد المشتركة بما يصل إلى 20 مليار برميل من المكافئ النفطي.

ويقول محمد حسين، نائب رئيس شركة "بي بي" لشؤون باطن الأرض في الشرق الأوسط: لدى (بي بي) تاريخ عريق في تلك المنطقة بالنسبة لكركوك، وأن هناك ثقة تراكمت على مدى عقود، وهذا أحد أسباب دعوتنا للعودة".

وأضاف أن الحقل يمثل شريان الحياة للمجتمع، وترمز إلى علاقة (بي بي) الراسخة بالعراق، والتزامنا بدعم الدول في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة، مردفا بالقول: نحن فخورون جدًا بمشاركتنا مجددًا.

واشار حسين الى ان حقول الاحلام الاخرى النفطية حقل ACG الاذربيجاني وحقول ماد دوج العملاقة في خليج أمريكا وحقل مومباي الهندية.

وكانت وزارة النفط قد وقعت في آذار 2025 عقداً بين مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، و جمبور، وخباز).