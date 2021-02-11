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وزارة النفط تعلن السيطرة على حريق في خزان بمصفاة القيارة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-11T10:47:44+0000
وزارة النفط تعلن السيطرة على حريق في خزان بمصفاة القيارة

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط الشمال يوم الخميس، السيطرة على حريق في أحد خزانات مصفاة القيارة في محافظة نينوى.

وقالت الشركة التابعة لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم السيطرة على الحريق بزمن قياسي".

واضافت ان "الحادث لم يسفر عن خسائر او التأثير على عمليات تجهيز المصفاة".

واعلنت وزارة النفط في أيلول 2017 عن قيامها بتأهيل وإعمار حقل القيارة وتشغيل المصفاة لتأمين حاجة المناطق المحيطة به من المنتجات النفطية، بعد تلكؤ شركة سينغول الانغولية الذي فازت به ضمن جولة التراخيص الثانية.

وكانت وزارة النفط قد وقعت في شهر كانون الثاني من العام الماضي 2010 عقدا مع شركة سينغول الانغولية ضمن جولة التراخيص الثانية لتطوير حقلي القيارة ونجمة في الموصل، وتعد هذه الحقول مكتشفة وغير مطورة.

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