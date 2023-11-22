النفط العراقية تُعلِّق التعامل النقدي في جميع محطات الوقود مطلع العام 2024

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه استناداً الى توجيهات مجلس الوزراء في جلسته المرقمة 23620 لسنة 2023 والمنعقدة بتاريخ 31/10/2023 والمتعلقة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني واعتماد أنظمة الاتمتة الحديثة وانهاء التعامل النقدي وبناءً على ذلك وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع المحطات وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024 ".

وأهابت الشركة كما في بيان الوزارة "بالمواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام ، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الالكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للاليات الجديدة ، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع".