وزارة النفط: النشاطات الانتاجية لمصفاة بيجي مستمرة ولا يوجد أي توقف لها

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

نفت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تعليق الإنتاج في مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين جراء تعرضها الى استهداف عبر طيران مسير.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن النشاطات الإنتاجية لمصفاة الصمود في بيجي مستمرة ولا يوجد أي توقف لها .

وأشارت الوزارة الى أن المصفاة لم تتعرض لأي حادث بسبب سقوط اجسام غريبة في داخلها او محيطها.

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية بشأن حماية المنشآت النفطية.

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، بأن الدفاعات العراقية أسقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في محيط مصفاة بيجي، بمحافظة صلاح الدين.

وتعرض مطار كركوك الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين، الى هجمات بمقذوفات ما دفع السلطات إلى رفع درجة الاستنفار الأمني في عدد من المنشآت الحيوية شمالي البلاد.

وأعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، فجر اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الهجوم الصاروخي الذي استهدف كركوك، فيما أشار إلى أنه جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش.

وقال طه، في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم لم يُسفر عن إصابات بشرية مباشرة، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة تمت السيطرة عليها"، مؤكداً أن "الاستهداف جاء بعد نجاح قوات الأمن في قتل عدد من عناصر تنظيم داعش في أطراف المدينة".

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق من صباح اليوم، بفتح السلطات الأمنية العراقية تحقيقاً بالهجمات التي طالت مطار كركوك الدولي ومصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توجيها صدر من المراجع العليا للأجهزة الامنية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتفتح تحقيقا من أجل معرفة ملابسات ماحدث ليلة امس ضمن كركوك وقضاء بيجي.

وأوضح المصدر، أن اللجنة يقع على عاتقها أيضا التحقق من مصدر وموقع انطلاق المقذوفات والمسيرات باتجاه مطار كركوك ومصفاة بيجي.