وزارة النفط: العراق زاد 5% من الإنتاج العالمي للنفط

شفق نيوز/ صرّح مستشار وزارة النفط العراقية لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف علي، يوم السبت، بأن البلاد أسهمت بزيادة 5 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام خلال العقد الأخير من الزمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وزير النفط خلال المؤتمر الثاني للنفط والغاز وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال علي في كلمته، إن "ما يعيشه العالم من تحديات ومن صراع للمناخ والطاقة والوباء كل ذلك انعكس على واقع سوق النفط"، مبينا أنه "قد لامست أسعار النفط في الربع الثالث من العام الماضي اسعاراً قياسية ثم عادت لتنخفض بعد ذلك، وهي في تقلب مستمر بين صعود ونزول، وسيصبح العالم أحوج ما يكون إلى استقرار سوق الطاقة أكثر من حاجته إلى الطاقة نفسها".

واعتبر أن، توفير التمويل للصناعة النفطية يعتبر من أكبر التحديات في هذه المرحلة في ظل هذه التعقيدات، وخلال السنوات السبع الماضية انخفض تمويل الوقود الإحفوري والصناعات النفطية والغازية إلى 50% حتى لامست السعات الاحتياطية الإنتاجية لمجموعة (اوبك بلس) باجمعها سقف مليوني برميل في اليوم ولأول مرة في الربع الثالث من العام الماضي، مؤكدا أنه طيلة العقود السابقة يشكل الوقود الإحفوري ما يعادل 80% من مزيج الطاقة العالمية، ويتوقع أن تبقى هذه النسبة إلى أكثر من 60% حتى منتصف هذا القرن.

وعلى الساحة العراقية وفي قطاع الاستخراج، قال المسؤول النفطي، إن البلد قد ضاعف من انتاجه النفطي خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى سقف إنتاج 4.7 ملايين برميل في اليوم ليشكل العراق وحدة 5% من الزيادة العالمية في الإنتاج خلال تلك المدة الزمنية.

وأكد ان الحكومة باشرت مؤخرا بإطلاق الجولة الخامسة التي كانت معلقة طيلة خمس سنوات إثر ملاحظات رقابية وقضائية، وقد اطلقت هذه الجولة اخيرا قبل أيام، وهي لها دور مهم في زيادة الإنتاج للرقع الجغرافية النفطية.

وبما يخص إنتاج الغاز المصاحب، قال علي "نحن نتقدم أيضا بخطوات مدروسة، فقبل منتصف هذا العام نحن على موعد مع تدشين وحدتي للغاز بالبصرة"، مردفا بالقول، إن هناك دراسة مستفيضة للعقد الكبير مع شركة (توتال)، وأن هناك عملا مستمرا ودؤوباً في حقلي المنصورية وعكاز وحقل بن عمر".

وبما يتعلق بالمصافي النفطية، قال المسؤول في وزارة النفط، "نحن نقترب أيضا من التشغيل الفعلي لمصفاة كربلاء الاستثماري بسعة 140 الف برميل يوميا من المشتقات النفطية والوقود، لما لها من دور مهم في المجال الاقتصادي وحتى في المجال البيئي فقد تم إنشاء المصفاة بالمواصفة العالية".

وتابع بالقول إن "الحكومة العراقية انطلقت لانشاء مصفاة الديوانية الحكومي بسعة 70 الف برميل يوميا، منوها إلى أنها "ستطلق قريبا مشروعين استثماريين للمصافي في محافظتي كركوك وميسان".