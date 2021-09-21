سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة النفط العراقية تعلن خطة "متكاملة" للنهوض بالاستكشافات للرقع الغازية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-21T11:10:08+0000
وزارة النفط العراقية تعلن خطة "متكاملة" للنهوض بالاستكشافات للرقع الغازية

شفق نيوز/ اكد رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار إسماعيل، حرص الشركة على تعظيم الموارد الهايدروكاربونية من خلال خطة تطويرية متكاملة تهدف الى تسريع الانتقال بهذه الثروة من الاستكشاف والتوقعات الرقمية على الورق الى واقع الاستثمارات الملموسة على أرض الواقع تضاف الى الثروة النفطية والغازية في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه لمناقشة خطة تطويرية متكاملة للنهوض بقطاع الاستكشاف للرقع الغازية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وقال اسماعيل ان الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والحوارات المكثفة لوضع اللمسات النهائية لخطة تطويرية متكاملة تهدف الى تسريع خطط الاستثمار الامثل للثروة الهايدروكاربونية في أنحاء العراق.

واشار اسماعيل ان الشركة تقوم بإجراء تقييم شامل لواقع هذه التراكيب الهايدروكاربونية مع توقعاتنا بوجود ثروة وخزين كبير وخصوصا من الغاز الحر الذي نسعى الى استثماره من قبل الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة، مؤكدا بأن هذه الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء من اجل استحصال الموافقة عليها ورصد الموازنة لها.

related

توتال تبدي استعدادها لتعزيز استثماراتها في العراق

Date: 2020-10-13 15:57:40
توتال تبدي استعدادها لتعزيز استثماراتها في العراق

وضع العراق يهدد أوبك.. والسعودية قد تتدخل "للانتقام"

Date: 2020-10-28 17:36:00
وضع العراق يهدد أوبك.. والسعودية قد تتدخل "للانتقام"

أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

Date: 2021-03-31 11:59:39
أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

العراق يقترب من طاقة انتاجية للنفط تصل الى 5 ملايين برميل يوميا

Date: 2019-09-10 13:06:01
العراق يقترب من طاقة انتاجية للنفط تصل الى 5 ملايين برميل يوميا

أكثر من 260 مليون برميل صادرات العراق النفطية للربع الأول من العام 2021

Date: 2021-05-04 08:35:39
أكثر من 260 مليون برميل صادرات العراق النفطية للربع الأول من العام 2021

أمريكا تمدد اعفاء العراق 45 يوماً لإستيراد الكهرباء من إيران

Date: 2020-11-21 05:53:48
أمريكا تمدد اعفاء العراق 45 يوماً لإستيراد الكهرباء من إيران

العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

Date: 2021-06-12 06:20:28
العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

الكشف عن حيلة إيران لتهريب النفط من موانئ العراق

Date: 2020-02-28 22:21:30
الكشف عن حيلة إيران لتهريب النفط من موانئ العراق