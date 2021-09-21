وزارة النفط العراقية تعلن خطة "متكاملة" للنهوض بالاستكشافات للرقع الغازية

شفق نيوز/ اكد رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار إسماعيل، حرص الشركة على تعظيم الموارد الهايدروكاربونية من خلال خطة تطويرية متكاملة تهدف الى تسريع الانتقال بهذه الثروة من الاستكشاف والتوقعات الرقمية على الورق الى واقع الاستثمارات الملموسة على أرض الواقع تضاف الى الثروة النفطية والغازية في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه لمناقشة خطة تطويرية متكاملة للنهوض بقطاع الاستكشاف للرقع الغازية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وقال اسماعيل ان الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والحوارات المكثفة لوضع اللمسات النهائية لخطة تطويرية متكاملة تهدف الى تسريع خطط الاستثمار الامثل للثروة الهايدروكاربونية في أنحاء العراق.

واشار اسماعيل ان الشركة تقوم بإجراء تقييم شامل لواقع هذه التراكيب الهايدروكاربونية مع توقعاتنا بوجود ثروة وخزين كبير وخصوصا من الغاز الحر الذي نسعى الى استثماره من قبل الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة، مؤكدا بأن هذه الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء من اجل استحصال الموافقة عليها ورصد الموازنة لها.