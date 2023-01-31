وزارة النفط العراقية: جادون في معالجة زيادة الطلب على بعض المنتجات النفطية

شفق نيوز/ تعهد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشاهر، يوم الثلاثاء، بمعالجة زيادة الطلب على بعض المنتجات النفطية وذلك خلال وقت قياسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعاً للجهات المعنية بقطاع التوزيع في مركز الوزارة والشركات النفطية، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط.

واكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع في الاجتماع ذاته، حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع التوزيع والعمل على تحقيق انسيابية عالية في توفير المنتجات النفطية للمواطنين رغم الظروف والتحديات المختلفة.

ونقل البيان عن الشاهر، قوله ان الاجتماع يهدف الى بحث ومراجعة حركة المنتجات النفطية في بغداد والمحافظات ، ودراسة زيادة ومعالجة معدلات الاستهلاك والعمل على تحقيق انسيابية عالية في آليات توزيعها على المواطنين والقطاعات الاستهلاكية .

كما اشار الشاهر الى زيادة الطلب على بعض المنتجات وخصوصاً مادة "الكاز " و"النفط الابيض " الى معدلات كبيرة بسبب انخفاض درجات الحرارة ، و تجهيز الطاقة الكهربائية، مردفا بالقول إن الوزارة جادة في التعاطي الايجابي مع ذلك من خلال ضخ كميات مناسبة الى المنافذ التوزيعية ، ومعالجة زيادة الطلب هنا وهناك في زمن قياسي.

وأكد على متابعة حركة المنتجات النفطية في انحاء العراق ، والتنسيق مع الجهات الامنية والرقابية والتفتيشية برصد عمليات الاستغلال وبيع وتداول المنتجات النفطية خارج السياقات الاصولية ، من قبل بعض ضعاف النفوس ، واحالتهم الى المحاكم المختصة .

هذا وقد حضر الاجتماع مدير عام شركة توزيع المنتجات ، معاون مدير عام الدائرة الفنية ،معاون مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية ، مدير هيئة تسويق المنتجات النفطية في شركة تسويق النفط، العراقية "سومو" وعدد من المعنيين في الدوائر والشركات النفطية .