سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة النفط العراقية تعلن تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار من مبيعات الخام خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-01T10:40:12+0000
وزارة النفط العراقية تعلن تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار من مبيعات الخام خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط ، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و (831) الفا و(120) برميلاً ، بايرادات بلغت (9.258) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) الفا و (427) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 417) الفا و( 893 ) برميلا. .

وان معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(382) الف برميل في اليوم.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.31 ) دولاراً .

وعلى صعيد متصل اعلن مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عن تحقيق شركة نفط البصرة أعلى معدل تصدير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الاول الماضي (3.293) ملايين برميل باليوم بمجموعه ايرادات (102,083,000) مليون برميل، مؤكد ان الشركة على زيادة الطاقات التصديرية خلال المرحلة المقبلة دعما للاقتصاد الوطني.

related

بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

Date: 2019-12-06 17:08:46
بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

خبير نفطي: تخفيضات أوبك وحلفائها إشارة رمزية لدعم الاسعار

Date: 2022-09-06 11:06:50
خبير نفطي: تخفيضات أوبك وحلفائها إشارة رمزية لدعم الاسعار

العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

Date: 2022-01-19 08:08:50
العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

ارتفاع الأسعار.. الألمنيوم يحطم الرقم القياسي والنفط والقمح عند أعلى مستوياته

Date: 2022-03-03 08:43:25
ارتفاع الأسعار.. الألمنيوم يحطم الرقم القياسي والنفط والقمح عند أعلى مستوياته

العراق ثالث أكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية خلال شهر

Date: 2022-09-20 06:10:23
العراق ثالث أكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية خلال شهر

لليوم الثاني .. تراجع أسعار خامي البصرة

Date: 2022-09-28 13:06:37
لليوم الثاني .. تراجع أسعار خامي البصرة

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Date: 2021-04-04 06:40:04
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

تراجع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة

Date: 2022-01-09 05:54:48
تراجع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة