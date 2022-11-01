وزارة النفط العراقية تعلن تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار من مبيعات الخام خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط ، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و (831) الفا و(120) برميلاً ، بايرادات بلغت (9.258) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) الفا و (427) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 417) الفا و( 893 ) برميلا. .

وان معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(382) الف برميل في اليوم.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.31 ) دولاراً .

وعلى صعيد متصل اعلن مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عن تحقيق شركة نفط البصرة أعلى معدل تصدير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الاول الماضي (3.293) ملايين برميل باليوم بمجموعه ايرادات (102,083,000) مليون برميل، مؤكد ان الشركة على زيادة الطاقات التصديرية خلال المرحلة المقبلة دعما للاقتصاد الوطني.