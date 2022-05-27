سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة النفط العراقية تنقل عن رئيس الطاقة الدولية: نتعامل مع بغداد حصرا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-27T20:02:52+0000
وزارة النفط العراقية تنقل عن رئيس الطاقة الدولية: نتعامل مع بغداد حصرا

شفق نيوز/ أفادت وزارة النفط العراقية يوم الجمعة، بلقاء وزيرها مع رئيس وكالة الطاقة الدولية في باريس.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية (باريس) رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية الدور الذي يلعبه  العراق في ملف الطاقة العالمي، وضرورة توحيد خطط الطاقة الوطنية ، والعمل على تطوير وتأهيل الحقول النفطية والغازية من خلال المشاريع المتكاملة  وبما يحقق الاستثمار الامثل للثروة الوطنية، خصوصا وان العراق يمتلك  القدرة على تعزيز موقعه  في إنتاج النفط الخام لضمان استقرارية سوق الطاقة والنفط  العالمي".

ونقل بيان الوزارة عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة قوله "إن الوكالة تتعامل مع بغداد حصراً  بصفتها تمتلك السلطة والصلاحية والقدرة على اتخاذ القرارات القانونية لملف الطاقة على الصعيد الداخلي والخارجي".

related

النفط تطمئن: الوقود يتدفق بانسيابية لمحطات الكهرباء ولدينا خزين كبير للبنزين والغاز

Date: 2019-11-06 13:31:16
النفط تطمئن: الوقود يتدفق بانسيابية لمحطات الكهرباء ولدينا خزين كبير للبنزين والغاز

وزير النفط العراقي: الحكومة توافق على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع توتال

Date: 2021-10-05 15:04:53
وزير النفط العراقي: الحكومة توافق على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع توتال

العراق يحيل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لشركة صينية

Date: 2021-07-13 18:21:44
العراق يحيل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لشركة صينية

النفط العراقية: معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط هي الأعلى منذ ثماني سنوات

Date: 2022-03-05 07:34:45
النفط العراقية: معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط هي الأعلى منذ ثماني سنوات

النفط العراقية: ايرادات شهر ايلول زادت عن 6 مليارات دولار

Date: 2021-10-28 06:00:44
النفط العراقية: ايرادات شهر ايلول زادت عن 6 مليارات دولار

نفت وجود نية لزيادة السعر.. النفط: نستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا

Date: 2022-03-10 08:58:53
نفت وجود نية لزيادة السعر.. النفط: نستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-21 07:20:51
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

العراق يعلن موقفه من اجتماع اوبك العاجل

Date: 2020-04-02 20:04:29
العراق يعلن موقفه من اجتماع اوبك العاجل