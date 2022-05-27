وزارة النفط العراقية تنقل عن رئيس الطاقة الدولية: نتعامل مع بغداد حصرا

شفق نيوز/ أفادت وزارة النفط العراقية يوم الجمعة، بلقاء وزيرها مع رئيس وكالة الطاقة الدولية في باريس.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية (باريس) رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية الدور الذي يلعبه العراق في ملف الطاقة العالمي، وضرورة توحيد خطط الطاقة الوطنية ، والعمل على تطوير وتأهيل الحقول النفطية والغازية من خلال المشاريع المتكاملة وبما يحقق الاستثمار الامثل للثروة الوطنية، خصوصا وان العراق يمتلك القدرة على تعزيز موقعه في إنتاج النفط الخام لضمان استقرارية سوق الطاقة والنفط العالمي".

ونقل بيان الوزارة عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة قوله "إن الوكالة تتعامل مع بغداد حصراً بصفتها تمتلك السلطة والصلاحية والقدرة على اتخاذ القرارات القانونية لملف الطاقة على الصعيد الداخلي والخارجي".