العراق يقرر خفض إنتاج النفط بأكثر من 200 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، خفض الإنتاج بمعدل 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل للحفاظ على التوازن في السوق العالمية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قررت وزارة النفط خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يومياً".

وبينت أن خفض الإنتاج سيبدأ "اعتباراً من شهر ايار/ مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

وبعد قرار وزارة النفط العراقية، أعلنت روسيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان والجزائر تخفيض إنتاجها النفطي طواعية حتى نهاية 2023

وقررت السعودية خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا والإمارات 144 ألف برميل يومياً وعُمان 40 ألف برميل يوميا، والكويت 128 ألف برميل يوميا، والجزائر 48 ألف برميل يومياً، وروسيا 500 ألف برميل يومياً وذلك اعتباراً من الشهر المقبل حتى نهاية 2023.