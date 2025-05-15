وزارة النفط العراقية تعمل على زيادة معدلات إنتاج البنزين لتصفير استيراده

شفق نيوز/ ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم الخميس، أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات إنتاج البنزين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة مصافي الجنوب و تفقده الوحدات الإنتاجية ومشروع FCC، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن السواد قوله، ان الوزارة حققت اكتفاءً ذاتيا من إنتاج مادتي الكاز والنفط الأبيض، مردفا بالقول إن الوزارة تعمل على زيادة معدلات إنتاج البنزين لتصفير استيراده من خلال مشاريع يتم تنفيذها ومنها مشروع FCC الذي سيؤمن إنتاج كميات من البنزين بمواصفات عالية .

ووفقا للبيان، فإن الوزير اطلع خلال زيارته التفقدية على سير الأعمال في المشروع، مؤكدا على ضرورة الإنجاز خلال التوقيتات المحددة.

وأضاف أنه من المؤمل ان تتم عمليات تشغيل وحدات المشروع تعاقبيا خلال شهر آب القادم والإنتاج خلال أيلول القادم.

بدروه قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي، ان الطاقة الانتاجية مشروع FCC ستكون طاقته الانتاجية 55 الف برميل باليوم ، ويهدف المشروع إلى انتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة وفق المواصفات الأوروبية (يورو 5).

وأشار إلى أن المشروع سينتج كميات من البنزين المحسن تقدر 4300 متر مكعب باليوم، والغاز السائل بكمية 300 طن باليوم، وزيت الغاز المهدرج بكمية 6000 متر مكعب يوميا، وزيت الوقود المحسن بكمية 4500 طن يوميا، وكميات اخرى من النفثا والديزل، وايضا ينتج الكبريت الصلب بكمية تقارب 400 طن باليوم، موضحا ان نسبة الانجاز الفعلي للمشروع 98%.