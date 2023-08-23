وزارة النفط العراقية تعلن ضخ كميات اضافية من البنزين المحسن

شفق نيوز/ نفى قسم محاربة الشائعات، اليوم الأربعاء، الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شحة في مادة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات.

ونقل القسم في بيان، عن المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد، المباشرة بضخ كميات اضافية من البنزين المحسن لتجهيز محطات تعبئة الوقود الحكومية والاهلية اعتباراً من اليوم الأربعاء .

وأوضح المتحدث، أن هذا الاجراء يأتي بسبب زيادة كميات الاستهلاك من قبل المواطنين تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة .