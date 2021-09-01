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وزارة النفط العراقية تعد بزيادة نوعية في إنتاج المشتقات النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T09:08:21+0000
وزارة النفط العراقية تعد بزيادة نوعية في إنتاج المشتقات النفطية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط على يوم الاربعاء، ان العام المقبل سيشهد زيادة نوعية في إنتاج المشتقات النفطية، مبينة اهمية مشروع مصفاة كربلاء النفطي في توفير المنتجات النفطية عالية الجودة.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل خلال افتتاحه مبنى ادارة مصفى كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مصفاة كربلاء يشهد الان وضع اللمسات الاخيرة للانتهاء من انجاز هذا المشروع الانتاجي الحيوي النوعي من حيث اعتماده على التكنلوجيا المتقدمة، ونوعية المنتج منه"، مبينا انه " سيتم تشغيل المصفاة مطلع العام القادم".

وتابع انه "يجري الان بدء التشغيل التجريبي لمنظومات توليد الطاقة الكهربائية ، وان عملية ادخال بقية الوحدات الانتاجية تأتي تباعاً" .

من جانبه شدد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس حرص "الوزارة على الاسراع بتطوير قطاع التصفية في العراق من خلال بناء مصافي حديثة وادخال وحدات جديدة للمصافي الحالية" ، مؤكدا "بان العام المقبل سيشهد زيادة نوعية في انتاج المشتقات النفطية".

واشار يونس الى ان "مصفى كربلاء بطاقة (140الف برميل باليوم ) ويعتمد المعايير البيئية و وفق المواصفات العالمية" .

يذكر ان مجلس الوزراء أقر في (7 كانون الثاني) 2014 احالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا.

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