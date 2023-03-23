وزارة النفط العراقية تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، أن شركة توزيع المنتجات النفطية باشرت بتجربة عملية الدفع الالكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم، ان شركة توزيع المنتجات النفطية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات خدمات تحصيل عمليات الدفع الالكتروني قد باشرت اليوم بتجربة الدفع الالكتروني في محطة الحرية ببغداد ، تمهيداً للتطبيق العملي ولتعميم التجربة في بغداد والمحافظات اعتباراً من من مطلع أيار المقبل .

واشار، الى اهمية اعتماد هذه التجربة الحضارية ، في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني ، عبر تطبيقات خدمة تحصيل مستحقات الوقود الكترونيا ، مما يخفف العبء على المواطن ومحطات تعبئة الوقود في آن واحد ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحماية للمال العام ، فضلاً عن التحول من نظام الدفع الورقي الى الالكتروني ، وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد وجه شركة توزيع المنتجات النفطية بالاسراع في تطبيق واعتماد نظام الدفع الالكتروني ، انسجاماً مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للبيان فقد حضر التجربة في محطة الحرية كل من: وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث الشاهر ، ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وعدد من المسؤولين في البنك المركزي والشركات المتخصصة .