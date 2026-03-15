وزارة النفط: الثروات الطبيعية رفضت استئناف تصدير الخام من أنبوب كوردستان

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، أن وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان رفضت طلب استئناف تصدير الخام من الأنبوب الناقل في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي للتعويض عن الكميات المتوقفة من الحقول الجنوبية جراء اغلاق مضيق هرمز مع اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، ردت فيه على استفسارات وردتها من وسائل إعلام، وبرلمانيين و المهتمين بالشأن النفطي حول استئناف التصدير من منظومة الإقليم "ولاسيما في هذه الظروف الإقليمية الحرجة لتقليل الضرر الحاصل من توقف التصدير كلياً".

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "من خلال التواصل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية بجاهزية وزارة النفط لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً"

وأشارت إلى أن طاقة انبوب كوردستان التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم.

ولفت البيان إلى أن "وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير حالياً ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام".

وقالت الوزارة إنه "أوضحنا من جانبنا بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية".

وجددت النفط العراقية، مطالبتها الى "الثروات الطبيعية لاستئناف التصدير فوراً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة".