وزارة النفط: استثمار شركة غاز الشمال من الغاز المصاحب بلغ 410 مقمق

شفق نيوز/ صرح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز على أهمية الصيانة السنوية المبرمجة للمنشآت النفطية والغازية عزت صابر اسماعيل، يوم السبت، بزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب إلى (410 مقمق) والتي يتم استثمارها من النفط الخام المجهز من حقول شركة نفط الشمال.

جاء ذلك خلال الإشراف الميداني المباشر وكيل الوزارة على مراحل الصيانة المبرمجة لشركة غاز الشمال بمحافظة كركوك، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن إسماعيل قوله إن: الخطوط الإنتاجية للشركة تسهم في استثمار وإنتاج (410 مقمق ) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، منها إنتاج الغاز الجاف بكمية (380 مقمق) لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية في المحافظة والمدن المجاورة ، الى جانب انتاج وتجهيز المعامل والمواطنين بكمية (1100طن) من الغاز السائل لتغطية احتياجات كركوك والمحافظات القريبة كوقود لأغراض الطبخ وللسيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل.

وأشار الى أن أعمال الصيانة للمنشآت الإنتاجية في شركة غاز الشمال قد بدأت في 25 من شهر تشرين الأول الماضي ولمدة شهر ، وتنتهي قبل نهاية الشهر الجاري ، وتشمل صيانة الخط الإنتاجي (1000) مع استمرار العمل بالخط الإنتاجي (2000).

من جانبه اكد مدير عام شركة غاز الشمال احمد عبد المجيد احمد حرص، العاملين في الشركة على إنجاز مشروع الصيانة بفترة قياسية واختزال المدة المخطط لها ، من خلال تواصلهم بالعمل على مدار الساعة .