وزارة المالية: إيرادات العراق تجاوزت 124  تريليون دينار خلال عام

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية لعام 2025 تجاوز 124 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة بلغت 88%.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات وجداول أصدرتها الوزارة في شهر آذار/مارس الحالي، بشأن حسابات السنة المالية 2025، والتي أشارت، إلى مساهمة النفط في الموازنة ورغم انخفاضها مقارنة ببداية العام الحالي، إلا أن الاقتصاد الريعي لا يزال يشكّل الأساس في موازنة البلاد.

وأظهرت الجداول أن إجمالي الإيرادات بلغ 124 تريليوناً و185 ملياراً و235 مليوناً و754 ألفاً و307 دنانير.

وبحسب وزارة المالية، بلغت إيرادات النفط 109 تريليونات و207 مليارات و744 مليوناً و884 ألف دينار، ما يشكّل 88% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 14 ترليوناً و977 ملياراً و490 مليوناً و869 ألف دينار.

وبيّنت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من إقليم كوردستان إلى خزينة الدولة بلغت 919 ملياراً و346 مليوناً و211 ألفاً و877 ديناراً.

كما أشارت إلى أن إجمالي النفقات الجارية بلغ 119 ترليوناً و163 ملياراً و668 مليوناً و159 ألف دينار، منها 60 تريليوناً و445 مليار دينار رواتب للموظفين، و20 ترليون دينار رواتب للمتقاعدين، و5 ترليونات و632 مليار دينار لرواتب الرعاية الاجتماعية.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أكد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، أن أسباب استمرار الطابع الريعي للاقتصاد تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق في الحقبة الماضية، فضلاً عما يشهده اليوم من صراعات سياسية أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.

ويُعد استمرار اعتماد الدولة العراقية على النفط مصدراً رئيسياً للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لمخاطر الأزمات العالمية المتكررة التي تؤثر في أسواق النفط، ما يدفعها في كل مرة إلى تغطية العجز عبر الاستدانة داخلياً أو خارجياً، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الموارد المالية وعدم القدرة على إيجاد بدائل تمويلية مستدامة.