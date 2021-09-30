وزارة المالية: وكالة (ستاندرد اند بورز) للتصنيف الائتماني تشيد باستقرار الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، صدور تقرير دولي يشيد باستقرار الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التقرير المقدم من قبل وكالة (ستاندرد اند بورز) حول التصنيف الائتماني أشاد بأستمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق.

واشار البيان؛ إلى أن التصنيف الجديد يأتي ليعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والايفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي.

كما أكدت الوكالة إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء) والتي من شأنها تعزيز السياسة المالية والاقتصادية للحكومة العراقية، وفقا لبيان وزارة المالية.