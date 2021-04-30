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وزارة المالية توضح ضوابط التقديم على اجازة 5 سنوات للموظفين ضمن موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-30T08:51:48+0000
وزارة المالية توضح ضوابط التقديم على اجازة 5 سنوات للموظفين ضمن موازنة 2021

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية يوم الجمعة توضيحا لضوابط التقديم على اجازة السنوات الخمس للموظفين التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وأوضحت دائرة  الموازنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله  وبناء" على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتُحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة".

وأضاف البيان أنه "يحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".

وتابع البيان بالقول إنه يحق للموظفين" الذين تم منحهم إجازة أربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط .

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