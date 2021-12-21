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وزارة المالية تطلق إصداراً جديداً لسندات البناء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T11:08:38+0000
وزارة المالية تطلق إصداراً جديداً لسندات البناء

شفق نيوز / وجهت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، بإطلاق الإصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل المواطنين".

وأشارت إلى أن "السندات ستكون متاحة للتداول لمدة شهر واحد، وأن فئات السندات المطروحة للتداول هي:

1- سند فئة (500000) دينار، بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين.

2- سند فئة (1000000) دينار، بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

ودعت وزارة المالية، وفقاً للبيان، المواطنين الراغبين بالشراء إلى "تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية".

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