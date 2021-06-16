وزارة المالية تصدر توضيحا حول تأخير صرف المستحقات المالية لهذه الفئة

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية العراقية يوم الأربعاء إن صرف مستحقات هيئة الحماية الاجتماعية ( شبكة الحماية) من أولوياتها، مؤكدة أنه لا صحة لتأخيرها.

وقالت الوزارة إنها تود أن "توضح للرأي العام حقيقة التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية حول " عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ فيما يخص صرف المستحقات المخصصة للإعانة الإجتماعية "

وذكرت أنها تولي اهتمامها وحرصها على تقديم اشكال الدعم اللازم كافة لهذه الشريحة من المجتمع ، وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة للدولة دون تلكؤ او تأخير .

وأضاف البيان أن ا دائرة المحاسبة تقوم اول باول بإطلاق تخصيصات لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة ( المعين المتفرغ) حيث بلغت تمويل سنة 2021 لغاية 2021/5/31 بقيمة (000'042'682'188) مليار دينار.

كما نوهت الوزارة في بيانها إلى أنه تم صرف مبلغ ممول بقيمة (000'000'249'275'1) تريليون دينار ضمن تخصيصات عام 2021.

ودعت المالية الجهات والمؤسسات كافة الى مراعاة الدقة والموضوعية ، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إطلاقها لوسائل الإعلام المختلفة والذي من شأنه إحداث حالة من خلط الأوراق وإرباك الرأي العام او استغلال الفقراء وتحويل رواتبهم الى مادة دسمة للانتخابات.

يأتي هذا في وقت كشف فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن ورود شكاوى على بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول استغلال شريحة الفقراء لاغراض انتخابية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس إن "هناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى".