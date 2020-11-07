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وزارة المالية تخفض نسبة الاقتراض إلى 31 تريليوناً بعد أن كان 41

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-07T12:05:01+0000
وزارة المالية تخفض نسبة الاقتراض إلى 31 تريليوناً بعد أن كان 41

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن تخفيض وزارة المالية نسبة الاقتراض إلى ۳۱تريليون دينار عراقي بعد إن كان 41 تريليونا.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنته اجرت مشاورات عدة مع وزارة المالية لمناقشة قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، لافتا إلى أن "تخفيض الوزارة نسبة الاقتراض إلى ۳۱تريليونا بعد ان كان 41 وهذه اشارة واضحة على أن مبلغ 41 كان مبالغا به".

وأضاف أن "لجنته تشدد على تخفيض النسبة وتحجيمها"، مرجحا عدم التصويت على القانون خلال جلستي الاثنين أو الثلاثاء".

وتوقع الجبوري "تمرير القانون خلال جلسة الخميس المقبل"، لافتا إلى أن "الحكومة تحتاج 6 الى 7 تريليون دينار التغطية الرواتب".

من جانبها اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان "لديها معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".

واضافت انها "حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة.

وحذرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت من الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن اجل دفع المرتبات التي اخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد خلال الاشهر الماضية، كما قدمّ عددا من النقاط التي اعتبرها بدائل لتجنب الإقتراض.

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