وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2023-07-03T10:22:27.000000Z

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية اليوم الاثنين، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الحالي.

وشددت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ على إدارتي مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني .

ودعت الوزارة المتقاعدين كافة المدنيين والعسكريين ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.

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