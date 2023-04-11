وزارة المالية العراقية تطلق رواتب شهر نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، إطلاق تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك بعد إستكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري ، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إنه من "المرجح صرف رواتب المتقاعدين والموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك وذلك لتزامن عطلة أيام العيد مع نهاية الشهر".

واضاف ان "وزارة المالية ستستنفر جهودها لتوزيع الرواتب كاملة قبل 20 نيسان الجاري"، متوقعا ان "يتم توزيع الرواتب للموظفين اولا ومن ثم المتقاعدين ثانيا".

ومن المتوقع أن يصادف عيد الفطر يوم 21 أو 22 من نيسان الجاري.