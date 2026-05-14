الكهرباء العراقية: انخفاض الغاز المحلي والمستورد للنصف يضع منظومة الطاقة بـ"ظروف حرجة"

أكد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة، اليوم الخميس، أن منظومة إنتاج الطاقة في العراق تمر بـ"ظروف حرجة جداً"، إثر انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد من إيران إلى النصف؛ جراء استمرار الحرب والتوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع محافظ المثنى مهند العتابي، الذي خُصص لبحث تراجع حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية وسبل زيادتها، حيث استعرض المحافظ جملة من الأسباب والمبررات التي طرحها خلال اللقاء، مقدماً في الوقت ذاته عدداً من الحلول الآنية والطارئة القابلة للتنفيذ بهدف تحسين ساعات التجهيز، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة المحلية في المثنى.

من جانبها، أبدت وزارة الكهرباء استعدادها للتفاعل مع مطالب الحكومة المحلية، مؤكدة أن ملاكاتها تستنفر جهودها حالياً لإضافة وحدات تشغيلية جديدة نهاية الشهر الجاري، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحسين واقع الطاقة الكهربائية.