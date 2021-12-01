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وزارة الكهرباء: إقليم كوردستان يزودنا بنحو 650 - 800 ميغاواط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-01T09:05:46+0000
وزارة الكهرباء: إقليم كوردستان يزودنا بنحو 650 - 800 ميغاواط

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية عادل كريم يوم الأربعاء أن حكومة إقليم كوردستان تجهز الحكومة الاتحادية بقرابة 800 ميغاواط الطاقة يومياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير كهرباء الإقليم كمال محمد صالح الذي يزور مع وفد من وزارته العاصمة العراقية بغداد.

وقال كريم خلال المؤتمر: تباحثنا حول الرابط الكهربائي بين العراق وتركيا عن طريق الإقليم، وخلال المدة اللاحقة سيدخل هذا الخط الخدمة ويعود بالفائدة على البلد أجمع بما فيه إقليم كوردستان.

وأضاف أنه "اتفقنا على عدة نقاط في المناطق التي تواجه مشكلة بتجهيز الطاقة لتقديم الدعم لها وهي: شيخان، ومخمور، وجبارة في منطقة كلار اضافة الى التعاون معهم في معالجة المشاكل في محطة ديرلوك الكهربائية في الإقليم".

وحول معدل الطاقة التي تجهزه حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية قال الوزير: إنها تتراوح بين 650 ميغاواط - 800 ميغاواط يوميا تزودها كوردستان لتلك المناطق.

من جهته قال وزير كهرباء الإقليم خلال المؤتمر، إنه تباحث مع وزير الكهرباء العراقي حول المواضيع المشتركة بين الوزارتين والتي تكمل إحداها الأخرى، وكذلك تمت مناقشة الارتباط المشترك بين شبكات الطاقة، مؤكدا ان هناك مشاريع كهربائية في المناطق المتنازع عليها تحتاج الى دعم وزارة الكهرباء الاتحادية.

وأردف بالقول إنهما تباحثا ايضا حول القرض الياباني لدعم المشاريع والمدعوم من الموازنة المالية العامة، مستطردا القول إن وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان تمكنت من زيادة معدل انتاج الطاقة.

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