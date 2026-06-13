وزارة الكهرباء ترد على البصرة: آلية توزيع حصص الطاقة "عادلة"

شفق نيوز- بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، أن حصة محافظة البصرة من الطاقة الكهربائية تُوزع وفق النسبة المعتمدة لدى اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، بما يضمن العدالة في التجهيز واستقرار المنظومة الكهربائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوليد الحالي للطاقة الكهربائية يبلغ نحو 22 ألف ميغاواط، ويتم احتساب وتوزيع حصص المحافظات وفق آلية دقيقة تعتمد التوليد الصافي بعد احتساب الاستثناءات مثل المستشفيات الحكومية ومحطات المياه والمفاقيد والأحمال والأجهزة المساعدة، وبحسب النسب المعتمدة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأضافت أن محافظة البصرة تحصل على حصتها المحسوبة وفق النسبة المعتمدة لدى اللجنة العليا للتنسيق، فيما يتم توزيع المتبقي على باقي المحافظات بما يضمن العدالة في التجهيز واستقرار المنظومة الكهربائية.

وبيّنت الوزارة أن نسب المحافظات، باستثناء البصرة، بلغت بمجموعها 100%، وتوزعت على النحو الآتي: بغداد (27.07%)، ذي قار (9.02%)، نينوى (8.47%)، بابل (5.94%)، كربلاء (5.77%)، النجف (5.64%)، الأنبار (5.49%)، صلاح الدين (5.12%)، ديالى (5.04%)، ميسان (5.02%)، واسط (4.99%)، كركوك (5.21%)، الديوانية (4.00%)، والمثنى (3.24%).

وكانت وكالة شفق نيوز قد ذكرت في تقرير سابق أن محافظة البصرة دخلت نظام البرمجة الكهربائية لأول مرة منذ سنوات طويلة، بواقع أربع ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع، بسبب تراجع الإنتاج ونقص إمدادات الغاز المجهز.

كما حذرت مصادر محلية ومسؤولون من موجة استياء شعبي ودعوات للتظاهر، بالتزامن مع انخفاض معدلات الغاز المجهز للمحافظة وتوقف الخط الإيراني، ما أدى إلى هبوط الإنتاج في البصرة إلى نحو 3150 ميغاواط، مقابل حاجة تقديرية تتجاوز 5500 ميغاواط خلال صيف 2026.

يشار إلى أن محافظة البصرة تُعد من المحافظات المستثناة سابقاً من برنامج القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة فيها وأهميتها الاقتصادية باعتبارها المركز الرئيس لإنتاج النفط في العراق.