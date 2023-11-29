وزارة العمل تعلن عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى لوراتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار شهرياً، فيما أطلق "أسبوع الضمان الاجتماعي" لتوعية العاملين والمواطنين بخدمات ومميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال.

وأكد الأسدي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دوراً مهماً وأساسياً في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه".

وأضاف "مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار"، مشيراً إلى أن "الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين".

وأشار إلى "ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة"، مبيناً أن "هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق".

وأوضح الأسدي أن "هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق والمسجل منهم فقط 5‎%‎، وأن أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها".