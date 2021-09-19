وزارة التخطيط العراقية تعلن ارتفاعاً في معدل التضخم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي، بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة(0.6%)، مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.1%).

وذكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، إن الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.

وقال أيضا، إن ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الاسواق العراقية، مبينا ان قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والاسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الاغذية الاخرى، ارتفعت اسعارها بنسبة (0.1%).

كما نوه المتحدث باسم الوزارة الى ان اسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعا هي الاخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%).